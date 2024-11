Solidaritat sobre rodes: el Circuit de Catalunya acull el GP que s'hauria de disputar a València

València estarà omnipresent a Montmeló. Foto: X (@Circuitcat_eng)

Montmeló és, des de divendres 15 i fins diumenge 17, una extensió de València. El Circuit de Barcelona-Catalunya acull, aquests tres dies, el que hauria de ser el GP de la Comunitat Valenciana, la darrera prova del mundial 2024, que la DANA ha evitat que es disputi al seu emplaçament original. Les tres jornades estaran marcades per un homenatge constant al que va passar pel temporal.

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) afrontarà segurament el cap de setmana més important fins al moment de la seva carrera esportiva quan afronti el Gran Premi Solidari, i en què ha de principalment no cometre errors per proclamar-se nou campió del món de la categoria MotoGP.

4 anys després del títol de Joan Mir a la temporada de la pandèmia, el motociclisme espanyol té a prop recuperar el comandament a la categoria reina i sumar la seva dotzena corona gràcies al madrileny, disposat a entrar a la història com el primer a guanyar el campionat amb moto d'un equip no oficial.

Martín arriba a Montmeló, substitut del Circuit Ricardo Tormo de Cheste (València) després de la tràgica DANA que va assolar la zona fa dues setmanes, amb un avantatge òptim de 24 punts sobre el seu principal rival i actual campió, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), i haurà de gestionar sobretot el que comportarà un cap de setmana de màxima tensió ja des d'aquest divendres 15.

El líder del Mundial sap que té un bon marge, però que tampoc no pot córrer pensant gaire en la calculadora. La seva primera opció de ser campió del món per segona vegada a la seva carrera després de fer-ho el 2018 a Moto3 serà ja dissabte a l'sprint on l'opció més fiable per acabar amb l'emoció serà la de sumar la vuitena victòria de l'any o ser segon si Francesco Bagnaia no és el guanyador.

Qualsevol altre resultat ja necessita que vagi acompanyat d'un dolent del seu rival, molt més apressat, encara que més expert com a doble campió mundial, i que serà el que haurà d'arriscar més buscant la victòria per portar la decisió final a un diumenge on els nervis augmentaran. Tot i això, els seus dissabtes no han estat el seu punt fort, com es va poder comprovar a l'últim a Malàisia, on es va quedar sense sumar per cinquena vegada.

La qualificació també serà clau per a tots dos de cara a no sortir massa endarrerits i tenir molt de trànsit davant en un traçat on tindran condicions molt diferents per als pneumàtics i la posada a punt que a finals de maig quan van córrer el Gran Premi de Catalunya on Bagnaia va guanyar per davant de Martín en què va ser la primera victòria de Ducati a Montmeló des del 2018.