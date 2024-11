Andrés Iniesta es passa al 'mode mànager': es compra un equip de la 3a divisió danesa

L'entrenador del club és el mallorquí Pep Alomar i la direcció esportiva l'ocupa Quim Ramón. Foto: Europa Press

L'empresa de gestió esportiva NSN, cofundada per l'exjugador internacional espanyol Andrés Iniesta, i l'empresa Stoneweg s'han aliat per gestionar i desenvolupar el FC Helsingor de la terecera divisió de Dinamarca, un club amb què van començar a col·laborar el curs passat i a qui pretenen ajudar a potenciar el seu futbol base ia créixer en tots els àmbits esportius i de gestió per, entre altres metes, recuperar el lloc a la primera divisió danesa.

"NSN fa un pas més en la seva estratègia de creixement al món de l'esport i de l'entreteniment al segellar una aliança amb Stoneweg per desenvolupar projectes a l'àmbit esportiu. El primer està relacionat amb el FC Helsingor, club que milita a la Second Division de Dinamarca", va explicar NSN en un comunicat.

D'aquesta manera, NSN i Stoneweg treballaran amb l'equip de direcció del FC Helsingor amb l'objectiu d'aconseguir el creixement de l'entitat a totes les àrees i potenciar la formació de joves jugadors a través de l'acadèmia del club, la FCH Akademi.

La relació amb el FC Helsingor és el primer gran projecte conjunt que tanquen NSN i Stoneweg, plataforma d'inversió hispano-suïssa fundada el 2015 per Jaume Sabater, que 'debuta' al món de l'esport a través de NSN.

De fet, Jaume Sabater i Andrés Iniesta són a Dinamarca aquesta setmana per assistir al partit que aquest divendres disputarà el FC Helsingor contra l'Ishoj, abans de l'aturada hivernal de les lligues a Dinamarca. NSN ja realitzava des de la primavera passada tasques de consultoria esportiva a l'equip danès, on el local Bo Bay Hougaard continuarà exercint com a CEO d'un club fundat el 2005 i que en els seus 18 anys d'història va aconseguir arribar a la màxima categoria, la Superlliga danesa , el 2017.

Actualment, l'entrenador del club és el mallorquí Pep Alomar i la direcció esportiva l'ocupa Quim Ramón, tècnic amb àmplia experiència a les categories inferiors del FC Barcelona. Andrés Iniesta, cofundador de NSN, va assegurar estar encantat d'obrir aquesta nova experiència a la seva vida, després de penjar les botes recentment i més enllà de formar-se per ser entrenador.

"Després de jugar com a professional, em motiva molt començar aquesta nova etapa de la meva vida aportant la meva experiència a un club com el FC Helsingor, el primer projecte d'una aliança il·lusionant entre NSN i Stoneweg. És una gran oportunitat per conèixer el futbol d'una altra manera", va assegurar Iniesta. Per la seva banda, el cofundador de Stoneweg, Jaume Sabater, va comentar que per a Stoneweg és molt important entrar al món del futbol i l'esport de la mà d'NSN.

"El projecte del FC Helsingor ens sembla molt atractiu i treballarem amb la gent del club per potenciar el seu futbol de formació i retornar-lo a l'elit del futbol danès", ha valorat. Bo Bay Hougaard, CEO del FC Helsingor, va explicar la importància d'aquesta aliança. "Avui és un dia molt important per al FC Helsingor. És un orgull per a nosaltres poder tenir l'experiència de NSN i Stoneweg i treballar-hi conjuntament pel bé del club", ha manifestat.