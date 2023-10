@EP

Els Estats Units, Egipte i Israel es troben a l'etapa final de negociacions per establir un alto el foc temporal que permeti l'obertura d'un corredor humanitari al sud de Gaza. Tot i això, l'oficina del Primer Ministre israelià, Benjamí Netanyahu, ha negat l'existència d'aquest acord i qualsevol assistència humanitària a canvi de la retirada de ciutadans estrangers.

Inicialment, l'agència Reuters havia informat que el cessament al foc estaria programat per començar a les 6.00 GMT (9.00 hora local, 8.00 a Espanya) amb el propòsit de coincidir amb l'obertura d'un corredor humanitari a Rafah, que connecta Egipte amb la Franja de Gaza, i que s'estendria fins a les 14.00 GMT (17.00 hora local, 16.00 a Espanya) d'aquest dilluns.

Diumenge, el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va afirmar que el pas de Rafah "serà obert" amb el propòsit de facilitar l'arribada d'ajuda humanitària als palestins que estan atrapats a l'enclavament de Gaza. Unes hores abans, el president dels Estats Units, Joe Biden, va adoptar un to menys confrontatiu i va afirmar en una entrevista amb la CBS que l'ocupació de Gaza seria "un error greu".

Els Estats Units havia aconseguit un acord amb Egipte, Israel i Qatar perquè dissabte s'autoritzés la sortida de centenars d'estrangers i palestins amb passaports d'altres països, incloent-hi ciutadans nord-americans i europeus, a través del pas de Rafah des de la Franja de Gaza.

Tot i això, després de la filtració de l'acord, les autoritats egípcies han anunciat que no permetrien l'entrada dels estrangers procedents de Gaza al seu país llevat que es garantís prèviament l'ingrés d'ajuda humanitària per als 2,2 milions de persones que viuen en condicions precàries a la Franja.

EL PAPER D'EGIPTE

Fins ara, el Govern del Caire ha mantingut una posició ferma en negar-se a permetre l'entrada a Egipte de centenars de milers d'habitants de Gaza, incloent-hi més de 400.000 persones desplaçades a causa dels bombardejos d'Israel.

Egipte justificava la seva negativa a acollir un gran nombre de refugiats argumentant la seva falta de recursos, ja que ja s'havia vist obligat a rebre més de 300.000 sudanesos que van escapar del conflicte al Sudan, que va esclatar l'abril passat.

El país enfronta una crisi econòmica greu i s'acosten les eleccions presidencials en menys de dos mesos. El govern d'Al-Sisi no desitja que el conflicte a Gaza tingui un impacte negatiu a la imatge del país ni a la ja debilitada economia.

Addicionalment, la frontera de Gaza es troba en una regió altament inestable a causa de la presència constant de combatents extremistes afiliats al grup Estat Islàmic. Les forces de seguretat egípcies s'enfronten diàriament a aquests elements al nord-est i centre de la península del Sinaí.

Per salvaguardar la seguretat a les seves fronteres tant amb Gaza com amb Israel, Egipte manté col·laboració tant amb Hamàs com amb Israel , especialment a través de la cooperació amb els serveis d'intel·ligència de l'Estat jueu.

En canvi, el Govern del Caire ha estat disposat a permetre l?obertura del pas de Rafah per facilitar l?entrada d?ajuda humanitària i altres subministraments essencials a la Franja de Gaza, en resposta al bloqueig total imposat per Israel al?enclavament palestí a principis de la setmana.