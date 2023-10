Biden, en una intervenció recent. Foto: Europa Press

El president dels Estats Units, Joe Biden, va dir el 15 d'octubre passat que Israel ha d'"eliminar" el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) , que controla la Franja de Gaza, però ha considerat que una potencial ocupació de l'enclavament "seria un gran error".

"Mira, sobre el que ha passat a Gaza, al meu entendre, Hamàs i els elements extrems de Hamàs no representen tot el poble palestí. Crec que seria un error que Israel ocupés Gaza una altra vegada. Però entrant per eliminar els extremistes, (el partit milícia-xiïta libanès) Hezbol·là al nord i Hamàs al sud, és un requisit necessari”, ha declarat.

Biden ha precisat que, malgrat que creu que Hamàs ha de ser eliminat del tot, "cal que hi hagi una autoritat palestina" i cal que hi hagi un camí cap a un Estat palestí", segons declaracions a una entrevista a CBS .

Així, ha insistit que "aquest camí, anomenada 'la solució de dos Estats', ha estat la política nord-americana durant dècades", encara que reconeix que Israel no està d'acord amb aquesta opció "ara". "Crec que Israel comprèn que una porció significativa del poble palestí no comparteix les opinions de Hamàs i Hezbol·là", ha remarcat.

Tot i això, no ha advocat per un alto el foc, malgrat que el conflicte s'ha saldat, de moment, amb les vides de més de 2.600 gazatis i 1.300 israelians, a la qual cosa se sumen més de 55 morts en operacions i enfrontaments amb les forces israelianes a Cisjordània.

En aquest sentit, ha assegurat que "Israel ha de respondre" i "ha de perseguir Hamàs", que considera que "és un grup de covards" que s'amaga darrere de civils. Així, ha acusat la milícia palestina de ser la culpable de la mort de civils en bombardejos israelians.

"(Els milicians palestins) van posar les seves casernes generals on hi ha els civils i edificis civils, però en la mesura que puguin separar-se per evitar-ho, estic segur que els israelians faran tot el que estigui al seu abast per evitar la matança de civils", ha declarat abans d'afegir que té "confiança que Israel actuarà segons les lleis de la guerra".

Mentre que el Govern de Benjamin Netanyahu ha ordenat l'evacuació de més d'un milió d'habitants a la zona sud mentre que està atacant constantment l'enclavament, ha imposat un setge complet, per això fa una setmana que els gazatis no reben aliments, combustible , electricitat o aigua. Davant d'això, Biden s'ha limitat a dir que negocia un corredor humanitari a la zona que permeti la sortida de civils i que s'introdueixin subministraments humanitaris.

El mandatari nord-americà ha reiterat que no hi ha proves que l'Iran estigui darrere del conflicte a Palestina i ha enviat un missatge a Teheran i Hezbol·là que no creuin la guerra ni "intensifiquin" la guerra. "Iran recolza constantment Hamàs i Hezbol·là. Però en termes de si ells tenien coneixement previ o van ajudar a planificar l'atac... no n'hi ha evidència", ha conclòs.

En ser preguntat sobre si els Estats Units estan disposats a enviar tropes a aquesta guerra al Pròxim Orient, ha considerat que no creu "que sigui necessari" perquè Israel "té una de les millors forces de combat. No obstant, cal destacar que Washington ha ordenat l'enviament de dos portaavions, creuers i destructors a la regió.