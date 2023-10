Twitter: @chamiltonparker

El conflicte d'Israel va arrencar ja fa més d'una setmana quan Hamàs, un grup considerat terrorista, va llançar una de les ofensives més intenses que s'hagin vist a Israel. Aquest conflicte actual ha captat l‟atenció de la comunitat internacional, amb països com el Líban, Síria il‟Iran en estat d‟alerta.

Això ha generat preocupacions sobre una possible Tercera Guerra Mundial, un escenari que alguns han assenyalat en profecies, com les de "Nou Nostradamus" . Tot i això, la precisió d'aquestes profecies, que s'assembla a les d'altres vidents com Baba Vanga , planteja la pregunta de si un conflicte bèl·lic a gran escala és imminent i proper.

A mesura que es desenvolupa aquest conflicte sense precedents, sorgeixen preguntes sobre el seu impacte en l'equilibri mundial. Aquesta situació extraordinària podria desencadenar transformacions significatives a l'Orient Mitjà, on Israel podria deixar de ser percebut de la mateixa manera que fins ara, i Palestina es veuria abocada a un futur ple d'incerteses.

ESTÀ A PROP LA TERCERA GUERRA MUNDIAL?

Moltes persones s'estan bolcant cap a vidents que, en algun moment, han llençat les seves prediccions o profecies relacionades amb aquesta situació. Un exemple d'això és Baba Vanga, que, segons els seus seguidors, va predir una “gran guerra” a Israel que tindria repercussions significatives a Europa.

Alguns creuen que en un futur podria sorgir un "califat musulmà" a Europa, similar al que va passar a Al-Àndalus, però aquesta vegada afectant tot el continent europeu. S'especula que les implicacions d'aquesta situació es podrien estendre fins i tot als Estats Units.

En el mateix context, encara que no hi ha una relació directa entre les declaracions de l'autoanomenat "nou Nostradamus" i l'agreujament del conflicte entre Hamàs i Israel, Craig Hamilton-Parker ha suggerit que l'any 2023 podria marcar el començament d'un nou conflicte bèl·lic que podria desencadenar la temuda Tercera Guerra Mundial.

Aquest profeta va descriure com el conflicte es desencadenaria amb un "xoc o incident inusual", en què "avions o submarins xocarien, desencadenant un descontrol general". Segons els seus pronòstics, el conflicte s'originaria al voltant de la disputa entre Estats Units i Xina per Taiwan , i posteriorment involucraria Rússia i Corea del Nord. Tot i això, va predir que la Xina es fragmentaria en el procés.