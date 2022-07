Les víctimes d'accidents de trànsit pugen un 30% a Girona i ja hi ha 17 víctimes | @ep

La província de Girona està vivint un any difícil pel que fa a morts per accident de carretera. Segons dades oficials, ha augmentat un 30% les víctimes mortals per accident de trànsit durant els primers sis mesos de l'any. En total, i tal com informa Diari de Girona , han estat 17 persones les que han perdut la vida a causa d'un sinistre a la carretera a la província de Girona . L'any passat per les mateixes dates, havien mort 11 persones en sinistres viaris a vies interurbanes.

El mes de juny no ha estat bo sobre això. De fet, Aquest dijous, es va produir un accident a Fogats de la Selva que va acabar amb la vida d'un conductor de 53 anys que residia a Blanes .



Durant aquest mes han perdut la vida tres persones en vies interurbanes. Concretament dos conductors de turismes a Fogars de la Selva, Cornellà del Terri i també un motorista a Santa Coloma de Farners. Es tracta de la mateixa xifra de víctimes mortals que el passat any -van perdre la vida en acidents a Pals, Maçanet i Begur . Tot i això, el conjunt d'accidents des del gener i fins al juny ja s'han endut 17 vides. Això ja suposa la meitat de tots els morts ocorreguts durant tot l'any passat (34).