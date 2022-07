Gorra d'un Policia Nacional durant la inauguració del curs 'La formació en Policia Nacional. Un valor de futur' / @EP

Gairebé la meitat d'aspirants a 5 places per a la policia municipal de Girona han suspès la prova de cultura general que ha tingut lloc aquesta setmana. Dels 182 candidats evaluats, n'han aprovat 93, dels quals 8 són dones. Inicialment, però, s'havien insctir uns 390 sol·licitants, tot i que al final només hi va acudir prop de la meitat. Només 35 dels sol·licitants a aquesta prova eren noies.

Aquest test de cultura general representa una prova cabdal per a poder accedir posteriorment a l'escola de policia. D'entre les preguntes de l'examen, s'incloien les questions relacionades amb la seguretat i les ordenances municipals vigents a la ciutat, uns temes essencials per al coneixement d'aquells qui volen formar part dels cossos de seguretat a la ciutat de Girona. Tot i els resultats, a les bases de l'examen s'explica que només les seixanta millors notes passen a la segona fase, encara que hi hagi més aspirants amb nota suficient.

Tot i així, en anys anteriors les calificacions han estat més crítiques. El 2018 van suspendre 107 dels 130 candidats. El 2020, un 81% no va passar la prova, el que equival a un suspès de 106 persones sobre un total de 131. Aquell any, només 3 dones van aprovar l'examen.