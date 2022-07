L'Escola oficial d'Idiomes de Girona deixa tirats desenes d'alumnes | @ep

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Girona ha decidit cancel·lar la darrera setmana de classes a causa de les altes temperatures que s'estan produint a Girona . La raó principal per la qual s'ha pres aquesta mesura ha estat la manca de climatització de les aules.

Els cursos intensius havien de durar fins al 29 de juliol tal com ha explicat Diari de Girona , però aquest divendres va ser el darrer dia que es van impartir aquests cursos d'anglès, francès, espanyol i italià, tot i que el més afectat va ser el d'anglès.



La direcció de l' EOI va enviar una carta a tots els alumnes assegurant que la decisió es va prendre " per causes alienes a la nostra voluntat, i per motius de salut pública i previsió davant de les temperatures extremes".

Els pares dels alumnes estan molt molestos amb aquest incident i les molèsties que ha generat. Asseguren que fa temps que hi ha aquesta situació, que els aires de l' EOI Girona no funcionen des d'abans de començar els cursos d'estiu.