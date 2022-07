Christina Aguilera fa embogir el públic de Cap Roig | Instagram

Christina Aguilera va pujar a l'escenari de Cap Roig i va fer vibrar tots els espectadors amb el seu xou. L?espectacle va estar ple de llums i acompanyada d?imatges en moviment al fons. La nord-americana va aconseguir que els fans no poguessin parar d'aixecar-se de les cadires per vibrar al ritme de les cançons.

En total, van assistir-hi 2.400 espectadors que van poder gaudir d'una hora i mitja de concert amb cançons d'estils entre el pop i el dance, barrejant anglès i castellà. Aguilera va començar amb ' Dirrty ', seguida de 'Can't hold us down' i va acabar amb 'Let there be love' . Del nou disc, titulat 'La Fuerza' i estrenat aquest 2022 , ha interpretat 'Ja llegué' o 'Com yo' a l'equador de l'espectacle.

La reina del pop ha estat la segona artista a actuar en aquesta edició a Cap Roig , després que el colombià Sebastián Yatra inaugurés el festival de Calella de Palafrugell aquest divendres a la nit.