Fotografia conjunta per a la presentació del projecte/ @Ajuntament de Girona

Girona rebrà més de 3 milions d’euros a través dels fons europeus Next Generation per incorporar la natura a la trama urbana gràcies al projecte GironNat, que ha presentat l’Ajuntament de Girona amb el suport de la Universitat de Girona i entitats dedicades a la conservació ambiental.

El projecte, tal i com ha informat el consistori, recull una estratègia transversal que busca donar un gir de 180º a la ciutat, convertint-la en una població més verda, resilient al canvi climàtic, saludable, i social i ambientalment justa. Per això, el programa actuarà sobre diversos espais de la ciutat, com els parcs urbans i periurbans i els centres escolars, el que pot suposar un pas més per a convertir Girona en un referent en innovació i renaturalització urbana.

La proposta ha estat acceptada per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de l’Estat, essent el projecte amb major puntuació de les més de 100 ciutats espanyoles que van sol·licitar la subvenció. Està previst que, en poques setmanes, hi hagi la resolució definitiva de la candidatura per part de l’Estat i de la Unió Europea.

El cost del projecte ascendeix fins als 3.203.507,14 euros, dels quals 1.381.537,51 els assumiria l’Ajuntament de Girona i, la resta, aniria a càrrec dels socis participants. Del total del pressupost, el 95 % provindria del Fons Next Generation. El període d’execució de les actuacions és fins al desembre del 2025.

El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, el vicerector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, i el president de l'Associació la Sorellona com a soci local del projecte, Quim Pou, van explicar el projecte el passat 26 de juliol, en un acte en què hi van assistir altres entitats de la iniciativa.

“Avui presentem un projecte volgudament transversal, heterogeni i enfocat al benefici de la ciutat i de la ciutadania. Hi hem dedicat esforços i es nota en el resultat, que va merèixer un excel·lent en la valoració de la convocatòria. Volem una ciutat més saludable, que aporti una millor qualitat de vida a tothom qui hi viu, una ciutat que ens protegeixi dels fenòmens naturals i que alhora ens apropi al medi natural, i és el que hem procurat plasmar en la proposta”, ha destacat el regidor de Sostenibilitat del consistori, Martí Terés.

En aquest sentit, el president de l'Associació la Sorellona, Quim Pou, ha recalcat que estan “contents que la proposta inclogui mesures de participació, que facilitaran la implementació i l'èxit de les actuacions” i ha recordat que “Girona és una ciutat avantatjada per la proximitat de la natura, però hi ha punts de millora, que hem plasmat en el projecte”.

TRES EIXOS D'URBANITZACIÓ

Les accions a dur a terme, segons ha explicat el consistori, es divideixen en vuit objectius específics, organitzats en tres eixos. El primer eix, l’estratègia i planificació, permetrà definir l’estat inicial de la biodiversitat i de la infraestructura verda i blava de Girona i concretar les accions que s'hauran de desenvolupar en aquest camp en un termini de 10 anys.

El segon eix correspon a la implementació d’accions al territori. En aquest apartat és on es llisten les deu propostes que tindran una aplicació directa i visible a la ciutat. La iniciativa preveu millorar l’estat ecològic dels rius de la ciutat i els seus ecosistemes mitjançant, per exemple, la construcció d’escales per a peixos, crear i naturalitzar les basses de la ciutat, o millorar la biodiversitat urbana en espais públics i privats, fomentant la transformació de balcons, terrasses o jardins. També reduir l’impacte tant de la flora exòtica invasora com de la fauna amb operacions de control intensiu planificades, i construir nous espais comunitaris d’agricultura urbana, així com ampliar els que formen part del projecte Menja’t Sant Narcís. També es preveu instal·lar aules exteriors d’aprenentatge, obertes a la ciutadania i a les escoles, per a la observació i descoberta de l’entorn natural.

Dins d’aquest mateix eix destaquen tres projectes més pel seu caràcter innovador i el seu impacte en la ciutat. Un consisteix en la posada en marxa d’una prova pilot per renovar els jardins de les Pedreres aplicant criteris de promoció de la biodiversitat, permeabilitat i recuperació d’aigües, fent-lo resilient als efectes del canvi climàtic. Les estratègies i solucions es proposaran a través d’un procés participatiu i tot plegat servirà d’exemple de bones pràctiques i d’espai demostratiu sobre solucions per a la renaturalització.

L’altre se centrarà en la construcció d’una paret verda en una de les façanes del Centre Cívic Sant Narcís. Es tracta d’un projecte innovador per la connexió que estableix entre aigua i agruicultura, ja que permetrà tractar les aigües grises de l’equipament i, al mateix temps, reutilitzar-les per regar els horts urbans comunitaris del barri. També es fomentarà la creació de cobertes vegetals en edificis privats, fent divulgació d’aquesta opció i oferint assessorament tècnic a les persones propietaris que s’hi intentessin.

Finalment, en l’eix de les accions transversals està previst dur a terme un pla de governabilitat i participació, que coordini tots els agents implicats i garanteixi un funcionament participatiu, transversal i innovador; un pla de comunicació i sensibilització, per donar a conèixer el projecte i sensibilitzar la ciutadania en el valor de la natura i el respecte per l’entorn natural, i un pla de medició i seguiment d’indicadors, que faciliti el control d’aspectes com l’evolució de la biodiversitat o la percepció de millora del benestar.