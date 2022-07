La iniciativa vol reactivar negocis tancats. Foto: Europa Press

L’Ajuntament de Girona ha anunciat que destinarà 30.000 euros a la convocatòria del programa Aixequem Persianes d'aquest any. La iniciativa vol fomentar la implantació d’activitats econòmiques en els locals, carrers i barris més afectats per la situació econòmica i l’atur, i millorar així la cohesió social a la ciutat. Les sol·licituds per participar-hi es podran durant el mes de de setembre.

Actualment els ajuts ja arriben a 16 barris i sectors de la ciutat: Campdorà, Can Gibert del Pla, Carme, Eixample Sud, Font de la Pólvora, Gavarres, Hortes, La Creueta, Mas Xirgu, Pedreres, Pedret, Pont Major, Sant Narcís, Santa Eugènia, Torre Gironella i Vila-roja. Es tracta de zones de la ciutat amb una taxa d’atur més elevada que la mitjana municipal i on s’ha detectat un número molt alt de locals comercials buits, superior al de la mitjana de la ciutat.

Les ajudes s’atorguen en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta, i es valoraran les sol·licituds a través de diferents criteris. Enguany es donarà una major puntuació als projectes que es basin en principis d’economia social i solidària; al jovent, empresariat i comerciants individuals en règim d’autònoms; als projectes singulars, artesans o innovadors, i als que comptin amb viabilitat tècnica i econòmica, o que en enriqueixin i complementin el mix comercial de la zona on s’estableixi el local de l’activitat econòmica, entre d’altres.

"El programa s’ha consolidat i encaixa amb l’objectiu que tenim el govern de fomentar el comerç de proximitat i de barri. Hem anat adaptant les condicions al context actual, per això donem especial rellevància, per exemple, a projectes que siguin singulars o que proposin una oferta diferent per al barri on es volen implantar. L’Aixequem Persianes és un projecte viu, que ens ajuda a fomentar el comerç com a motor econòmic i de creació d’ocupació", ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana.