Portbou preparat per engegar les obres de la Casa Walter Benjamin | Ajuntament de Portbou

Portbou ja està preparat per posar en marxa la construcció de la Casa Walter Benjamin a l'edifici de l'antic Ajuntament . Durant la jornada de dissabte passat, es van començar a fer treballs amb representants polítics i ja no queda res per posar la primera pedra. El cost del projecte és de dos milions d'euros i es començarà amb la creació de la biblioteca a la nau sud.

Un cop acabada la primera fase, es preveu que la segona comenci l'any 2024. Ara s'espera que comencin els treballs d'un projecte dels arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem que es va presentar el mes de setembre passat.



Es tracta de la reforma i la rehabilitació de l'edifici per convertir-lo en espai expositiu, biblioteca i centre d'estudis dedicat al filòsof alemany que va morir a Portbou, Walter Benjamin .