Des de principis de juliol i fins al 26 d’agost estan en marxa els serveis de Bibliopiscina a les piscines municipals de la Devesa i a les instal·lacions del GEiEG/ @Ajuntament de Girona

Més de 2.500 persones ja han gaudit de la lectura a les places i piscines de la ciutat aquest estiu gràcies a la campanya “Biblioestiu, la lectura a la fresca” de l'Ajuntament de Girona. Des de principis de juliol i fins al 26 d’agost estan en marxa els serveis de Bibliopiscina a les piscines municipals de la Devesa i a les instal·lacions del GEiEG del Sant Ponç i de Sant Narcís, i de Biblioplaça a diversos barris de la ciutat.

“Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Girona té per objectiu oferir accés als llibres i a la lectura en espais a l’aire lliure on la ciutadania passa el temps d’oci a l'estiu. Aquests serveis d'extensió bibliotecària són totalment gratuïts, d'ús lliure i van adreçats sobretot als infants, però també hi ha propostes per als adults”, ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura del consistori, Quim Ayats.

El servei funciona cada tarda de dilluns a divendres, tal i com recorda el consistori, i es pot fer préstec a casa amb el carnet de biblioteques. S’hi pot consultar un fons seleccionat per a totes les edats en què predominen els temes d'actualitat i la literatura d'imaginació: contes, còmics i novel·les, principalment.

BIBLIOPISCINA I BIBLIOPLAÇA, DOS ESPAIS PER AL LLEURE I LA IMAGINACIÓ

La Bibliopiscina s'ubica a les piscines municipals de la Devesa, que en col·laboració amb el Servei Municipal d’Esports, reserva un espai ombrejat a tocar de l’aigua perquè s’hi puguin dur a terme totes les activitats de lectura per a infants i també el servei de consulta i préstec de llibres, diaris i revistes amb el carnet de biblioteques. Al mateix temps, l’Ajuntament de Girona col·labora amb el GEiEG perquè les persones sòcies i visitants de les piscines de l’entitat esportiva gaudeixin gratuïtament també d’un servei de Bibliopiscina.

D’altra banda, els barris on s’instal·len la Biblioplaça són les següents: Sant Narcís, Vista Alegre, Pedreres, Santa Eugènia, Mercadal, Can Gibert del Pla, Barri Vell (zona del Pou Rodó) i Eixample (parc Central de Rafael Masó i Valentí). Durant quinze dies a cada plaça, els ciutadans i les ciutadanes poden apropar-se al carro mòbil preparat amb una selecció de llibres per triar les lectures que més els agradin, destinades a un públic ampli i que responen a gustos literaris diversos.

Per reforçar l'aliança entre la lectura i el lleure, en aquests espais s’hi organitzaran hores del conte per a infants, que van a càrrec de contistes professionals, així com diverses activitats de dinamització lectora, que aquest any se centren en la campanya “Un estiu històric”.