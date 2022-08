El parc de la Devesa és un dels pulmons verds de la ciutat/ @Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona crearà un circuit esportiu d'1 i 2 quilòmetres per caminar, córrer o pedalar al parc de la Devesa. El projecte consisteix en la instal·lació d'unes estacions d’exercici cada 200 metres, conformant dos recorreguts que tindran sortida i arribada al camp de Mart, davant del parc de Salut.

"Creem un circuit perquè els gironins i les gironines puguin practicar exercici físic, alhora de gaudir d'un entorn natural com és el parc de la Devesa”, assegura el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, que recorda que "des del govern de Girona estem impulsant i desencallant projectes vinculats al parc de la Devesa amb l'objectiu de protegir-lo i dignificar-lo, i alhora connectar-lo amb els espais naturals de la ciutat i de l'àrea urbana".

"El projecte dona resposta a les necessitats i a les peticions dels veïns i veïnes, i de les entitats del barri de la Devesa", assegura per la seva banda el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

La instal·lació i el subministrament del material s’han adjudicat per concurs públic a l’empresa Park's 3000 SLU, i té un cost de 23.438,91 euros. Es preveu que les obres comencin després de les Fires de Sant Narcís.

UN CIRCUIT ESPORTIU BEN EQUIPAT

Mapa del circuit esportiu que s'instal·larà al parc de la Devesa/ @Ajuntament de Girona

Les estacions del circuit tindran diferents elements per fer exercici com, per exemple, un aparell d’abdominals, un aparell de flexions, una barra d’equilibri, una barra d’esquats i una espatllera doble. Tots aquests elements estaran fabricats amb material reciclat i es podran utilitzar a partir dels 14 anys.

El circuit, a més, estarà senyalitzat i comptarà amb diferents cartells informatius. Aquests informaran sobre el recorregut i donaran diferents consells per fer un bon escalfament i per practicar esport de forma adequada.