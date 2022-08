Sons del Món - Roses

El festival Sons del Món de Roses (Girona) ha tancat la seva edició amb "un rècord històric" de públic de més de 26.000 espectadors, ha informat aquest dilluns l'organització.

Pel Sons del Món, que s'ha celebrat del 22 de juliol a aquest diumenge 7 d'agost, han passat bandes com Andrés Calamaro, Ben Harper, Els Catarres, Robs, Oques Grasses, la nit 'Eufòria en concert' i Alvaro Soler , entre les 14 actuacions.

A la xifra de 26.000 espectadors s'hi inclouen 2.000 que han pagat entrada per al Village durant les set jornades que ha estat obert al públic que no tenia entrada per al concert principal, en una fórmula que ha programat talent del territori i tindrà continuïtat.