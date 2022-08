Les temperatures insòlites d'aquest estiu estan provocant que la Mediterrània es converteixi en un calder on, lamentablement, cada cop és més complicat refrescar-se. Mentre que a platges com les d'Alacant, la temperatura del mar està per sobre de l'ambiental, al nord del Mediterrani la situació no és gaire millor: a la majoria de platges de la Costa Brava , la temperatura del mar supera els 25 graus .

Cala de la Costa Brava, a Lloret @ep

Segons l'Agència Espanyola de Meteorologia, a la platja de Roses l'aigua és a 27 graus centígrads aquest 10 d'agost, mentre que el 2021, el mateix dia, la temperatura va ser de 22,3 graus. A Blanes , el mar està a 28 graus, mentre que fa un any estava a 24,5 graus. El mateix passa al municipi més al nord de Catalunya, Portbou , on aquest dimecres l'aigua de la costa és a 26 graus, superant en més de 5 graus el valor registrat el 2021. Tots els municipis de la Costa Brava, sense excepció, estan vivint el mateix fenomen.

LES CONSEQÜÈNCIES

La primera conseqüència d'aquest augment de temperatura és que ja és impossible refrescar-se en aquests municipis on el mar no refresca i la brisa marítima està pràcticament desapareguda. Però també hi ha conseqüències a llarg termini, com el ràpid augment del nivell del mar . L'augment del nivell del mar provoca la inundació dels hàbitats costaners dels éssers humans així com de les plantes i els animals, l'erosió del litoral i la intensificació de tempestes que poden devastar zones de poca altitud.

D'altra banda, l'augment de la temperatura de l'aigua dóna lloc a fenòmens meteorològics més extrems . Quan la temperatura de la superfície de l'aigua s'eleva, l'aigua s'evapora amb més facilitat, fet que contribueix a fer que les petites tempestes que es formen a l'oceà es converteixin en sistemes de mida i intensitat més grans.

Per acabar, l'ascens dels graus també està associat a la proliferació d'espècies invasores i de malalties marines.