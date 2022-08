Arxiu - Aixeta, aigua - EUROPA PRESS - Arxiu

Ripoll i Campdevànol (Girona) poden tornar a utilitzar l' aigua potable apta per a ús de boca -- beure i cuina r-- després que els sistemes implementats per Societat Municipal d'Aigües de Ripoll (Somasrsa) i les pluges dels darrers dies hagin rebaixat els nivells d'arsènic a les captacions d'aigua.

Segons ha informat l'Ajuntament de Ripoll en un comunicat, es continuarà fent el seguiment periòdic de la qualitat d'aigua per garantir que els nivells segueixen sent els adequats , després de detectar-se un nivell de concentració al sistema Ripoll-Campdevànol "lleugerament superior" al límit de 10 micrograms per litre a principis d'agost, i si no és així ho comunicaria a la població.

El consistori ha aclarit que l'arsènic és un element natural que es dissol a l'aigua procedent de les roques i que la concentració s'ha reduït a límits per sota dels 10 micrograms per litre, i ha recordat que s'està en estat d'alerta per sequera hidrològica i que es demana reduir el consum daigua en làmbit particular.