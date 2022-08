BOE @ep

Més de 3.800 ciutadans de Girona han estat multats per una infracció de trànsit, i molts no en són conscients. Segons ha publicat en exclusiva El Diari de Girona, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat les multes de milers de gironins que han comès infraccions al volant pel fet que l'organisme Xaloc (Xarxa Local de Municipis) no té dades personals per contactar amb els infractors.

Tot i això, un cop es publica la denúncia al BOE, té la mateixa validesa que si l'usuari la rep a casa. És a dir, des que es publica al butlletí comença el compte enrere per recórrer o pagar amb la rebaixa.

Per saber si ets un dels multats, hauràs de fer una cerca amb el teu DNI al BOE publicat el 5 d'agost.

Hi ha 3.811 persones multades, per saltar-se un semàfor en vermell o circular per un carril prohibit, entre altres infraccions. Del total de les sancions, més de 2.000 són per incomplir les ordenances municipals.