Una noia ha denunciat haver rebut una punxada durant la Festa Major de Roses . L´Ajuntament del municipi de l´Alt Empordà ha emès un comunicat on condemnen l´agressió.

El Punto Lila instal·lat a la zona de barraques es va encarregar d'atendre la noia, que pel que sembla no presentava símptomes de submissió química.

Per al consistori de Roses aquesta pràctica és "perillosa i deplorable" i insta els ciutadans a "seguir denunciant qualsevol agressió física, verbal o sexual contra qualsevol persona".

"Volem mostrar el nostre suport i solidaritat a la noia afectada, així com reafirmar la voluntat de continuar treballant per generar espais de festa segurs i eines per conscienciar el conjunt de la població", afirmen des de l'Ajuntament.