Arxiu - Façana de l'Ajuntament de Girona

Girona posarà en marxa una aplicació per ajudar les dones a localitzar els punts de la ciutat on se senten insegures. Tal com ha explicat, Marta Madrenas, alcaldessa de la ciutat i informat Diari de Girona , l'objectiu és saber "els llocs i motius concrets" que els creen aquesta sensació, veure si és compartida i actuar per posar-hi remei.

Per poder millorar aquestes situacions insegures, Madrenas creu que es podria millorar la il·luminació, posar parades d'autobús a demanda o moure aparcaments per evitar que estrenyin la vorera. L?aplicació serà una peça clau del futur mapa de seguretat en clau de gènere que l?ajuntament està dissenyant.

A l'hora de dibuixar el mapa, l' Ajuntament creuarà dades policials amb altres estadístiques recollides per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT). Però, sobretot, per identificar els diferents punts sobre pla, el que serà clau és la participació directa. Per això, l?alcaldessa explica que crearan una aplicació mòbil amb l?objectiu de recollir totes les aportacions possibles.