Els cotxes dels gironins cada vegada són més vells | @ep

Els automòbils dels habitants de Girona cada cop són més vells. De fet, segons les estadístiques de la Direcció General de Trànsit (DGT) , el parc automobilístic de la província té una antiguitat mitjana de 15,1 anys . Això es produeix en una tendència a l'alça que es produeix des del 2007, quan des de l'any l'edat mitjana dels vehicles no arribava a les 10 anys.

Però aquesta situació no és una cosa que passa només a Girona , al conjunt de l'estat espanyol, la situació és més que semblant. L'edat mitjana dels vehicles que circulen per les carreteres és de 13,5 anys, una mica inferior a la mitjana gironina tal com ha informat Diari de Girona . Les províncies amb el parc automolístic més envellit són Lleó, Orense, Zamora i Àvila , on s'acosten als 17 anys. Al tancament del 2021 , segons les dades de l'últim informe anual de la patronal Anfac, Espanya continua allunyant-se de l'edat mitjana europea ( 11,5 anys ).

Aquesta dada és especialment important perquè és un retrat de les carreteres espanyoles i la realitat dels usuaris malgrat els esforços del sector per fomentar la descarbonització del parc automobilístic, amb automòbils i vehicles híbrids o elèctrics al 100%. De fet, Anfac celebra el creixement del 71,7% als cotxes zero emissions, amb un total de 162.071 unitats, o la pujada del 40,11% dels cotxes amb etiqueta ECO .