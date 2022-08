Arxiu - Un rider de Glovo

Mohamed Bayar, un ciutadà marroquí de 35 anys i sense papers que treballa per a Glovo amb la llicència d'una altra persona que se la lloga, ha rebut una pallissa quan es disposava a lliurar una comanda a Girona .

Els fets van passar dimarts 9 d'agost, a les 11 de la nit tocades, quan Bayar havia d'entregar una pizza en un pis del carrer Maçana, a prop de la plaça del Vaixell.

Quan va arribar, els clients l'estaven esperant sota el portal i, segons explica El Diari de Girona, no el volien pagar. Després d'una forta baralla, el repartidor va acabar a terra cobert de sang. Quan va arribar la policia, dos dels homes ja havien fugit, i només en quedava l'agressor, l'home que li va clavar un fort cop de puny.

Bayar no té papers, i per tant no ha pogut interposar cap denúncia. A més, ni la pizzeria ni Glovo no s'han responsabilitzat de la situació.

La cessió de llicències de Glovo s'està convertint en una cosa habitual a Girona . En teoria, la ciutat només té 25 riders, però la realitat és que són molts més. Molts, com ara Bayar, treballen sense papers i llogant la llicència a terceres persones.