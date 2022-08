Aquest dimecres a la tarda l' Alt Empordà va patir un temporal que ha provocat destrosses a diversos municipis. Un dels més afectats ha estat Roses , on van caure 30 litres per metre quadrat en tan sols un quart d'hora, amb vents que van arribar als 91 quilòmetres per hora.

El vent, el gel i una forta pluja van envair el Golf de Roses per protagonitzar un temporal que molts veïns, que porten tota la vida vivint al municipi, van descriure com a " inèdit ". Les conseqüències van ser molt visibles: vaixells encallats a la platja, palmeres i arbres caiguts o destrosses a les cases, entre altres desperfectes.

Bombers i Salvament Marítim han ajudat a retirar tres vaixells encallats a la Platja Nova de Roses. Les embarcacions van quedar atrapades a causa de la forta pluja i el vent. També s'han viscut escenes similars al port: