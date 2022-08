Jardins de Santa Clotilde / Lloret de Mar

Lloret de Mar està d'enhorabona, ja que és un dels escenaris principals de la preqüela de Joc de Trons, "La Casa del Drac". En el primer capítol d'aquesta sèrie amb deu entregues es mostren els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, i des d'aquest mateix dilluns ja es pot veure en streaming per HBO i HBO Max.

Cada setmana hi haurà una nova entrega d'aquesta preqüela, però aquí hi ha un tràiler en què ja es poden veure de fons els característics jardins. Aquesta zona compta amb 27.000 metres quadrats, i van ser escollits pel seu estil renaixentista i les seves vistes al mar.

El rodatge es va efectuar des del 29 d'octubre fins al 10 de novembre del 2021, amb una producció formada per 250 persones que van instal·lar una Tech Base a la pineda de la cala Sa Boadella, on s'hi van situar els camions de mig tonatge. En la terminal d'autobusos de Transport Pujol, s'hi va situar una segona base per instal·lar les 15 caravanes i els 10 vehicles de gran tonatge.

"LA CASA DEL DRAC"

Joc de Trons és un fenomen mundial que va mantenir en suspens els seus seguidors durant les vuit temporades que va rodar. Tanta fama va acumular que, una vegada es va acabar al 2019, es va decidir fer una preqüela, anomenada "La Casa del Drac".

Aquesta minisèrie pren com a referència la novela Foc i Sang, de G.R.R. Martin, en la qual s'aprofundeix en el regnat de la dinastia Targaryen.

Viserys I era un líder que governava en el Tron de Ferro gràcies al respecte que atorgaven els seus dracs. Però el rei té un problema: només té una filla, Rhaenyra, i la seva dona no pot tenir més fills. Aquest problema de descendència provoca que el seu germà, Daemon, estigui a l'aguait per fer-se amb el tron. Per tant, la trama se centrarà en aquesta part prèvia de la història de Joc de Trons.