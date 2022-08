Parc eòlic en el mar / @EP

Una enquesta encarregada pels veïns demostra que el 49,8% dels empordanesos estan en contra dels parcs eòlics que hi previst col·locar a l'Albera. L'estudi tenia l'objectiu de saber el posicionament del territori envers la ubicació d'una sèrie d'infraestructures plantejades.

Aquest document també constata que el 46,8% dels enquestats no estan d'acord amb la ubicació escollida per situar els parcs marins previstos al golf de Roses; i un 62% dels enquestats opina que aquestes instal·lacions s'haurien d'ubicar a zones que provoquin un "menor impacte".

L'estudi l'ha dut a terme l'empresa Celeste-Tel durant el mes de juliol, i ha enquestat 450 persones de les poblacions Cantallops, Capmany, Espolla, Garriguella, La Jonquera, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilamaniscle, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Figueres, l'Escala, Llançà, Peralada, Sant Pere Pescador i Vilafant; i els ha dividit en dues zones: la dels municipis de l'entorn de l'Albera i els del golf de Roses, on està previst que s'instal·lin fins a quatre parcs eòlics marins.

PREGUNTES DE L'ENQUESTA

L'enquesta plantejava tres preguntes:

- Si estaven d'acord amb la ubicació dels parcs eòlics amb molins de 200 metres d'alçada als pobles de l'entorn de l'Albera: un 49,8% va respondre que no, un 38,5% que si, i un 12% no sap o no contesta.

Per ara, l'únic parc eòlic que s'està tramitant a la comarca de l'Alt Empordà és el Galatea, que preveu aportar 49 MW amb nou aerogeneradors a la Jonquera.

- Si estaven d'acord amb la ubicació dels parcs eòlics marins al golf de Roses: un 46,8% que no, un 40,5% que si i un 12,7% que no sap o no contesta.

- On crèien que s'haurien d'ubicar els parcs eòlics a la comarca: un 62% va opinar que s'havien de buscar altres indrets amb menys impacte i més allunyats d'espais naturals, un 24,3% va opinar que no s'havien de posar "enlloc", mentre que un 13,7% considera que s'havien de col·locar en qualsevol lloc.