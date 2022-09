Flors a les escales de la Catedral. Foto: Wikipedia

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per seleccionar els projectes que formaran part de la 68a edició de Girona, Temps de Flors, prevista del 13 al 21 de maig del 2023. Les inscripcions per presentar les propostes i seleccionar espais estaran obertes fins al 31 de desembre del 2022 a través del web de Temps de Flors.

Com en anys anteriors, s’apostarà per un format que combini els espais exteriors amb l’obertura d’alguns indrets interiors emblemàtics. En aquest sentit, es mantindran el claustre i els soterranis de la Catedral, el claustre del Monestir de Sant Pere de Galligants, la Casa Lleó Avinay, els Banys Àrabs o l’interior de la basílica de Sant Feliu com a espais expositius, entre d’altres.

A més, la intenció del consistori és que la mostra floral se segueixi expandint per diferents barris de la ciutat amb l’objectiu d’esponjar la instal·lació dels projectes. Amb aquesta fórmula, es pretén dinamitzar alhora l’activitat comercial del municipi, així com fer partícips altres barris i donar visibilitat a les zones verdes.

Quant als criteris de puntuació dels projectes, la sostenibilitat serà un aspecte important a tenir en compte. Es valoraran la proximitat de flors i plantes i la possibilitat de reutilitzar-les per replantar en jardins i equipaments municipals, així com l’ús d’elements naturals o el reciclatge dels materials d’edicions anteriors. També puntuarà la facilitat per fer manteniment del muntatge floral durant els dies d’exposició; la capacitat i l’experiència contrastada per instal·lar un projecte en un espai determinat, i la qualitat artística i creativa del disseny de la proposta. Les espècies de plantes invasores no es podran utilitzar en cap dels projectes participants.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu consultar el web de Temps de Flors.