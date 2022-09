130922 Presentaciu00f3 Entarda't

L’Ajuntament de Girona engegarà aquest curs escolar una prova pilot de conciliació familiar amb un programa d’activitats educatives de lleure fora de l’horari lectiu. La iniciativa, que porta per nom “Entarda’t, Tardes de Lleure”, està adreçada a l’alumnat d’entre 4 i 12 anys dels centres educatius públics del Pla Educatiu d’Entorn de Santa Eugènia i Sant Narcís. Aquest migdia, el regidor d’Educació, Infància i Esports del consistori, Àdam Bertran, ha presentat la proposta. De moment, s’oferiran un total de 800 places. Les inscripcions es podran fer del 14 al 20 de setembre a través de les escoles acollides al programa. Per qui ho necessiti, un dia a la setmana, a cada centre educatiu, tècnics municipals donaran suport a l’hora de fer la inscripció.

“Des de l’Ajuntament volem assegurar l’accés universal a una educació en el lleure de qualitat, i que els infants tinguin la possibilitat de gaudir d’activitats fora de l'horari lectiu”, ha explicat el regidor Àdam Bertran, que també ha remarcat que la iniciativa pretén “facilitar la conciliació familiar per tal que les famílies puguin disposar d'un espai de cura un cop l’infant acaba l'escola”. Bertran ha recordat que el projecte “s'emmarca en el Pla per l’Equitat Educativa que vam aprovar fa uns mesos”.

En concret, la prova pilot consistirà en l’organització de tardes de lleure temàtiques als mateixos centres educatius públics de primària, entre les 16.30 h i les 18 h. Hi haurà propostes de psicomotricitat, multiesports, creativitat i arts plàstiques, robòtica i música, i les famílies podran triar una, dues o tres tardes de lleure per infant, segons els dies i activitats que prefereixin. D’aquesta manera, “Entarda’t, Tardes de Lleure” compleix amb un doble objectiu. D’una banda, garantir la igualtat d’oportunitats dels infants de participar en activitats d’educació en el lleure de qualitat i, de l’altra banda, oferir un espai de tardes a les famílies perquè puguin conciliar la vida personal i laboral amb l’escolar.

Per facilitar l’accés a totes les famílies, l’Ajuntament subvenciona una part del cost de les activitats. A més a més, s’ha establert un sistema de tarifació social per a aquelles famílies amb més dificultats econòmiques, per tal que cap infant quedi enrere.

El projecte pilot es desenvoluparà als centres públics de primària del Pla Educatiu d’Entorn de Santa Eugènia i Sant Narcís, amb la voluntat de donar resposta a la dificultat que s’ha detectat a la zona que l’alumnat pugui accedir a activitats de lleure i extraescolars. Els centres on s’aplicarà el projecte són els següents: l’Escola Santa Eugènia, l’Escola Josep Dalmau i Carles, l’Escola Montfalgars, l’Escola Cassià Costal i l’Escola Àgora, que sumen un total de 1.359 d’alumnes d’entre 4 i 12 anys.

“Entarda’t, Tardes de Lleure” forma part de la línia de propostes per alliberar temps i facilitar la cura d’infants de 2 a 12 anys de la campanya impulsada per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament “A Girona ens cuidem”, aprovada en el marc del Pla Corresponsables (2021-2023). A més, la iniciativa és una de les accions previstes en el Pla per l’Equitat de la ciutat de Girona, que es va presentar el mes de juny d’aquest any amb la finalitat de treballar per la igualtat d’oportunitats educatives del infants de la ciutat.

Amb la posada en marxa de l’“Entarda’t, Tardes de Lleure”, l’Ajuntament de Girona vol garantir l’accés universal a una educació en el lleure de qualitat, fent que els infants tinguin la possibilitat de gaudir d’activitats fora de l'horari lectiu i, al mateix temps, reduir desigualtats educatives i augmentar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge. Aquests objectius s’emmarquen en el programa Girona Educació 360 i els valors de Ciutat Educadora.