Cala Montjoi - Wikipedia

La Guàrdia Civil, a través del Grup Especial d'Activitats Subàcuàtiques, va desactivar el passat dia 13 una mina situada a Cala Montjoi , al municipi de Roses . L'artefacte es trobava a 4,5 metres de profunditat, a 150 metres de la coneguda cala on se situava El Bulli. A més, les cases eren a tan sols 250 metres.

Per això, la primera intervenció dels artificiers va ser fer una immersió per netejar la zona amb aire a pressió i moure la mina mar endins, on no posés en perill ningú. Però va ser possible, i poc temps després van realitzar un contraminat amb una càrrega explosiva per intentar enlairar-se la mina del fons de la sorra i traslladar-la a una altra zona.

Amb aquesta intervenció només s'ha aixecat una petita columna d'aigua i s'ha aconseguit neutralitzar la mina, tal com informa el Tinent de Navió Juan Pedro Saura.

La neutralització de l'artefacte ha impressionat entre el centenar de turistes que eren a Cala Montjoi Ciutat de Vacances, que han observat l'espectacle des de la costa.