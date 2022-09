Un altre aspecte més que positiu és que la xifra que s'ha aconseguit multiplica per tres la del 2020, any on la pandèmia del cóvid-19 va provocar una baixada més que no notable de les donacions pel fet que només se'n van efectuar tres. Si s'analitza el registre dels darrers anys, el 2019 n'hi va haver set; el 2018 , cinc; el 2016 i 2017 , dos; i la resta un cada any, fins al 2003 .