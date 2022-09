Porcs Senglars / @EP

150 colles de caçadors han reprès aquests últim cap de setmana les batudes de senglar després d'arribar a un acord amb el Govern per flexibilitzar la nova normativa. Aquesta obligava, primerament, a notificar amb antelació totes les caces, però finalment s'ha arribat a un acord per alertar només les que es duïn a terme en boscos públics -representa un 20% dels boscos de Catalunya-.

El president de de la Territorial de Girona de Caça, Josep Blanquerna, s'ha mostrat satisfet amb l'acord, perquè "han aconseguit fruits, que no passa cada dia". No obstant, els caçadors sí que estan obligats a mantenir la senyalització in situ de qualsevol batuda. Si algú intenta impedir les batudes, podrà ser multat amb sancions de 1.000 euros.

Actualment, s'estima que a Catalunya hi ha uns 200.000 porcs senglars. "Això és un problema perquè fan malbé cultius i posen en perill la circulació per la carretera", ha dit el president territorial. És per això que a les comarques gironines, s'espera eliminar-ne uns 25.000 exemplars en el que resta d'any, tot i que no es podrà calcular amb exactitud perquè no hi ha cap mecanisme online per compartir les dades, sinó que s'anoten manualment.

En aquesta línea, la Federació de Caça de Catalunya estrena aquest any una aplicació mòbil que facilitarà la recol·lecció de dades, tot i que encara està en fase experimental. Durant l'inici, només hi tindran accés els caps de colla.

La temporada de caça s'allargarà fins al març i el president ha expressat la voluntat de mantenir "reunions periòdiques amb l'administració" perquè, segons ha dit, "encara hi ha temes pendents a resoldre", com disposar de més facilitats per poder tenir els gossos de caça complint amb la normativa vigent.