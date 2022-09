Catalunya press gene

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Departament de Pirineus Orientals han aprovat, durant el 4t Comitè de Pilotatge celebrat aquest dimecres al Palau de Pedralbes, l’acord per la governança comuna de l'Espai Català Transfronterer (ECT).

Una governança que s’estructurarà entorn a l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer que s’ha presentat en el marc del programa europeu POCTEFA 2021-2027, i que neix amb l’objectiu de desenvolupar un entorn estable i facilitador de la cooperació, crear un territori resilient, especialment amb el canvi climàtic, i per reforçar la qualitat de vida dels habitants de les comarques frontereres.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha manifestat un cop finalitzada la reunió de treball que volen un model territorial que promogui “la cooperació amb noves entitats i la participació ciutadana i una millor qualitat dels projectes” que es desenvolupin en aquest espai. L’objectiu, segons ha detallat, és impulsar “50 projectes de futur en els propers anys” que incideixin en “la cultura i la llengua, l’economia i l’àmbit social” de l’ECT amb l’objectiu de “transformar la vida de les persones de Catalunya”.

La consellera Vilagrà ha anunciat també 3 convocatòries FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional) per valor de 3,62 milions d’euros per impulsar projectes territorials i vertebradors. Amb l’aportació de la resta dels agents de l’ECT, la xifra final per desenvolupar aquests projectes serà de 5,5 milions. La primera convocatòria FEDER serà per aquests projectes vertebradors pel territori amb un import total de 2,2 milions. Les dues convocatòries FEDERrestants seran per a petits projectes locals per valor d’1,42 milions, provinents també dels ajuts FEDER. Els destinataris seran ajuntaments, entitats locals, entitats, escoles i centres de formació, associacions vinculades a la joventut i a la societat civil. La titular del Departament de la Presidència ha especificat, en aquest sentit, que aquests projectes s’escolliran a través de consultes ciutadanes “precisament per fomentar la seva mobilització en la cooperació transfronterera”. La primera d’aquestes consultes està previst que es realitzi el 2025.

La consellera ha apuntat que treballen per un Espai Català Transfronterer “preparat i capaç de fer front als reptes presents i futurs”. “Aquest és un territori – ha seguit Vilagrà- que aplega més d’un milió d’habitants de més de 450 municipis de la demarcació de Girona i la Catalunya Nord que comparteixen un espai cultural comú, al voltant de la història, la cultura i la llengua catalana”, ha explicat.

“Cal integrar aquest espai a l’Europa del segle XXI, animant al món local, les entitats i la ciutadania de nord i sud a col·laborar més enllà de les fronteres i a establir vincles que permetin prosperar i evolucionar plegades”, ha conclòs la consellera del Departament de la Presidència, Laura Vilagrà Pons.

A la reunió hi han participat la presidenta del Departament de Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe, el primer vicepresident, Nicolas Garcia; la diputada de Programes Europeus de la Diputació de Girona, Montserrat Minda; eI director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Alfons Quera; la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral i representants dels departaments d’Economia i Hisenda i d’Acció Exterior i Govern Obert.