Monestir de Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau / Ajuntament de Girona

El monestir de Sant Pere de Galligants es va despertar aquesta setmana amb una pintada obscènca d'un penis gegant en els sus murs. En aquest edifici hi ha precisament les sales d’exposició del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona, les quals han denunciat el cas per les xarxes socials.

Però aquest no ha estat l'únic lloc en què han aparegut pintades: també en altres punts propers al riu Galligants. Per tant, el museu s'ha vist abocat a denunciar el cas per delicte contra el patrimoni i restauraran la façana en breus.