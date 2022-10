La roda de premsa explicativa. Foto: Aj. de Girona

L'Ajuntament de Girona vol multiplicar per 10 les places de zona verda a la ciutat. Amb aquesta mesura es passaria dels 869 aparcaments que hi ha actualment als 9.176 en els pròxims anys. A més, també s'augmentarien un 15% les places de zona blava que hi ha als principals eixos comercials del municipi.

Aquestes propostes formen part de les conclusions de l’Estudi del dimensionament i redacció de part del projecte d’establiment del servei d’estacionament regulat amb horari limitat i en superfície a la ciutat de Girona, que ha encarregat l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu de gestionar la mobilitat de la ciutat i fer un repartiment equitatiu de l’espai. El document ha estat elaborat per l’empresa Mcrit Multicriteria Planning.

La regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament, Marta Sureda, ha explicat els resultats de l'estudi en roda de premsa i, sobre l'augment de la zona verda d’aparcament a la ciutat, ha ressaltat que "sabem que aquesta és una mesura molt reivindicada en determinats barris on els veïns i veïnes tenen més pressió circulatòria. Amb aquesta mesura volem fomentar una major rotació en l’aparcament, facilitant espai per als veïns i també que els usuaris i usuàries de comerços i serveis tinguin aparcament disponible per a les seves necessitats".

Pel que fa al conjunt de mesures proposades, Sureda ha assenyalat que "volem aconseguir avançar en la conciliació en la mobilitat urbana en vehicle privat entre els veïns i veïnes i tothom qui ve a Girona a treballar, estudiar, comprar o a gaudir dels serveis de tota mena. La nostra prioritat és el transport públic, però sabem que en el cas d’una capital com la nostra és impossible satisfer les necessitats de tothom, i, per tant, també tenim l’obligació de planificar, ordenar i gestionar la mobilitat privada en vehicle particular. Amb criteris moderns i de sostenibilitat, prioritzant els veïns i veïnes, i amb propostes adaptades a les diferents casuístiques. Això és el que presentem avui i el que tirarem endavant com a govern".

L’estudi s'ha centrat en els sectors de la ciutat amb més pressió per circulació de vehicles (Barri Vell, Can Gibert, Carme, Eixample Nord i Sud, Mercadal, Montilivi, Pedret, zona històrica de Sant Narcís, Sant Ponç i Santa Eugènia). El conjunt d’aquests sectors representen el 77% de la població (78.617 habitants) i el 73% de total de turismes i furgonetes a la ciutat (36.573 turismes i furgonetes).

Un cop presentat l'estudi (que es pot consultar al web municipal), el següent pas serà l’aprovació inicial de l’establiment del servei d'estacionament regulat amb horari limitat i en superfície, que està previst que es porti al Ple del mes de desembre. L'aprovació definitiva es farà durant la primavera i a partir de llavors es podran començar a implementar les noves zones verdes.