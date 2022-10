Cartell de les Fires de Sant Narcís / Ajuntament de Girona

Les Firesde Sant Narcís de Girona se celebraran entre el 28 d'octubre i el 6 de novembre. Com cada any, els carrers de la ciutat gironina s'omplirà d'activitats familiars, esportives, culturals, i com no pot ser d'una altra forma, musicals.

L'Ajuntament de Girona ha fet pública la llista de concerts que es duran a terme per celebrar aquestes festes:

La Copa

- 28 d'octubre (22:30h): Adala i Lágrimas de Sangre

- 29 d'octubre (22:30h): Nöia, Sonic Beast i Milenrama

- 30 d'octubre (22:30h): Black Music Big Band "Disco fever" i Miki Nuñez

- 31 d'octubre (22:30h): The Penguins, Skatalà i Dr. Ring Ding

- 1 de novembre (18h): Diversiones

- 3 de novembre (22:30h): The Tyets, Boom Boom Fighters i Doble & Hugsound i la Basement Band

- 4 de novembre (22:30h): La Tosca Brava, Tropa do Carallo i The Anti-Pàtiks

- 5 de novembre (22:30h): Els Catarres, Habla de mí en presente i Doctor Prats

Parc del Migdia

- 29 d'octubre (12h): Orquestra Maravella

- 29 d'octubre (19:30h): Lexed, Ken Ishi i Ángel Molina

- 29 d'octubre (12h): Orquestra La Principal de La Bisbal

- 30 d'octubre (19:30h): Big Black Rhino i Aresté

- 31 d'octubre (19:30h): Za i la Transmegacobla i The Ludwing Band

- 1 de novembre (12h): Orquestra Selvatana

- 1 de novembre (17:30h): Anxovada amb les Anxovetes i Arjau

- 2 de novembre (18:30h): Les Pàmpols i les llegendes de Girona

- 3 de novembre (19:30h): Xebi SF i Miqui Puig

- 4 de novembre (19:30h): Paula Grande i Maria Jaume

- 5 de novembre (12h): Orquestra Montgrins

- 5 de novembre (19h): 1r Combat de Glosa i Germà Negre

Vermut Rock: Die Kroegers (29 d'octubre a les 13h), Copdemar (1 de novembre a les 13h) i Tramma (5 de novembre a les 13h)

La Copeta: Rock per Xics (29 d'octubre a les 12h), Reggae per Xics (1 de novembre a les 12h) i Lali BeGood (5 de novembre a les 12h)