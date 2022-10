Narcís Batallé Puig amb Núria Pi @Aj. de Girona

L'Ajuntament de Girona ha felicitat aquest migdia el veí Narcís Batallé Puig pels seus 100 anys el dia del seu aniversari.

La regidora de Drets Socials del consistori, Núria Pi, l'ha visitat aquest migdia al seu domicili situat al barri de les Pedreres per felicitar-lo en nom del consistori i de la ciutat.



La regidora li ha entregat com a obsequis, un ram de flors i una carta signada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas .