La benzinera de Bonpreu no agrada als veïns / Freepik

Els veïns de Platja d'Aro s'han movilitzat i han recollit 1.540 signatures contra la benzinera que vol construir l'empresa de supermercats Bonpreu. Les signatures ja estan registrades a l'Ajuntament, juntament amb les al·legacions a la concessió de la llicència mediambiental per part del Consell Comarcal.

Els veïns han penjat pancartes reivindicatives on es podia llegir "Protegim els estanys" o "Gasolineres al costat de casa NO". La preocupació per aquesta construcció ja va deixar-se palesa al ple de l'Ajuntament de juliol, quan alguns veïns van ressaltar que només hi hauria 10 metres de separació entre la benzinera i les cases, però l'administració va fer cas omís i va donar el vistiplau per tirar endavant el projecte.

Està previst que la benzinera s'instal·li en una parcel·la de 560 metres quadrats localitzada sobre una riera soterrada que s'aboca al parc dels Estanys.