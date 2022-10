Ares Teixidó i Bruna Bravo / Mimma Gallery

Aquest dijous es va inaugurar la nova botiga de Mimma Gallery a Avellaneda, Girona, on es van presentar les últimes col·leccions i novetats de la marca per a aquesta temporada tardor-hivern, així com els models, colors i formes que seran tendència durant els propers mesos .

A aquest esdeveniment van assistir Ares Teixidó i Bruna Bravo, que van mostrar el seu agraïment a la firma amb què recentment van apostar per a la seva nova llar després de la decisió de viure juntes.

Segons explicava la presentadora: "¡Un dia ets jove, i un altre dia entres a Mimma Gallery i t'enamores de tot!". Segons va afirmar Ares Teixidó: "Hi ha un moment a la vida en què prioritzes el descans i la qualitat, i en arribar a la botiga de Mimma, la sensació que vam tenir va ser que es pot estar a l'última a nivell de tendències i tenir-ho tot la resta. Estem molt feliços amb tot el que vam escollir de la botiga, i crec que és un estil molt Mimma i molt BrunAres, perquè aborda molts estils i alhora té el segell d'identitat de la marca”.

La seva parella i influencer, Bruna Bravo, va explicar que “quan vam començar a muntar el nostre pis, buscàvem una cosa molt concreta. Però sempre es repetia el mateix…El dia que vam arribar a la botiga de Mimma Gallery, ens va encantar la gran diversitat que hi ha ja que teníem tantes opcions dins del que buscàvem. També dir que la interiorista i decoradora Ángeles Gimeno, és meravellosa, perquè al final, la decoració en una casa ha de reflectir el que ets tu. ¡No podíem haver escollit millor!".

Mimma Gallery, l'empresa de referència al sector del retail i especialistes en sofàs i descans, compten actualment amb 7 punts de venda molt consolidats i que s'incorporen a les 10 botigues del territori nacional.

Sergi Balateu , responsable de màrqueting, va explicar als assistents com des de Mimma Gallery, a més de ser especialistes en tapisseria i disposar d'una gran varietat de col·leccions a sofà i descans, acompanyen els seus clients en tot el procés de trobar el mobiliari desitjat per als seus llars.