Fundació Metalquimia, pregonera de les Fires de Girona | Ajuntament de Girona

Confirmats els responsables de donar el pregó de les Fires de Sant Narcís 2022 a Girona . Serà la Fundació Metalquimia qui donarà el tret de sortida a diversos dies de festa a partir del divendres 28 d'octubre, a les 20:00 h, a la plaça del Vi.

Des de l' Ajuntament de Girona s'ha volgut reconèixer així la implicació de l'entitat amb la vida social, educativa i cultural de la ciutat, amb projectes com la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Jove Orquestra de les Comarques gironines o el joc de la creativació.

El vicepresident de la fundació, Josep Lagares, ha agraït el reconeixement i l'honor de ser els pregoners de les Fires . "Molt contents per aquest reconeixement a la tasca de la Fundació Metalquimia, perquè es posa en valor el model de col·laboració publicoprivada que hem dut a terme amb l'Ajuntament i amb l' Auditori de Girona durant tants anys per fer néixer iniciatives com la Jove Orquestra de les Comarques gironines o la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya . Pot comptar amb el nostre compromís per seguir impulsant des de Girona la cultura, l'educació i la creativació per fer un món una mica millor”, ha subratllat.