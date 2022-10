Nestlé / @EP

Nestlé tancarà la línia de cafè descafeïnat a la fàbrica de Girona i això tindrà una sèrie de conseqüències. D'una banda, aquesta línia de producció es traslladarà al Vietnam el proper 31 de gener després de més de quatre dècades a la província catalana, on es produeixen unes 25.000 tones anuals. Aquesta deslocalització afectarà 42 treballadors, onze del taller mecànic i 31 de fabricació.

"Estem molt decebuts", afirma Lluís Parra, president del Comitè d'empresa de Nestlé, després d'aquesta decisió dràstica de l'empresa. Per més inri, les conseqüències per a aquests treballadors afectats passen per la reducció de la plantilla i la recol·locació de 25 treballadors en una escala salarial inferior, ja que els rebaixarien la qualificació fins a cinc nivells i passarien a cobrar fins a 5.700 euros anuals menys.

A més, s'han eliminat els dies festius i la possibilitat d'acollir-se a la prejubilació. De moment, no s'ha parlat del futur dels treballadors eventuals, però Parra ha explicat que està previst prendre una decisió a la propera reunió, que tindrà lloc dilluns a les 12 del migdia.