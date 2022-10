8 plans per fer aquest 12 d'octubre a la província de Girona @ep

Aquest dimecres 12 d'octubre se celebra la Festa de la Hispanitat i és per això que molts pobles i ciutats fan actes i celebracions. A continuació, expliquem 8 plans per fer durant aquest dia amb parelles i amics a la província de Girona .

1.Festa de la Cervesa · Platja d'Aro



De 12.30 ha 23 ha la plaça del Mil·lenari , el municipi sota-empordanès celebra la 34a edició de la Festa de la Cervesa , amb més de 30 varietats, animació i música en viu.

Festival de Jazz de la Costa Brava · Palafrugell



A les 12.00 hores a la Plaça Nova , concert a càrrec de Lluis Coloma Trio , que presenta el seu nou treball, Trip to Everywhere. Dins el marc del festival de Jazz de la Costa Brava.

Fira del Bolet · Llagostera



El municipi de Llagostera celebra al llarg de tot el dia la 17a edició de la Fira del Bolet . L´esdeveniment inclou un mercat tradicional, concursos de caça de bolets, xerrades, conferències, exposicions, demostració d´oficis artesans, gastronomia i altres activitats.

Palamós Gastronòmic · Palamós



Nova edició de les jornades Palamós Gastronòmic durant l'octubre posen en relleu l'àmplia oferta culinària del municipi complementada amb activitats culturals i esportives. Una trentena d?establiments participen de la campanya i oferiran tapes i menús exclusius.

Gran Reserva · Girona



A les 18.00 hores a l' Auditori de Girona , Les Luthiers presenten l'espectacle musical “Gran Reserva” dins el marc del festival Temporada Alta.

«Despertar els clàssics» · Figueres



La Sala d'Exposicions de l'Escorxador acull fins al 15 de gener «Despertar els clàssics», la 13a exposició col·lectiva multidisciplinar Empordonesos. A l'exposició es poden trobar les obres artístiques i els textos dels autors i autores del segle XXI, però també la particular col·lecció Col·lecció del centenari.

«Cartells de la vida moderna. Els orígens de l'art publicitari» · Girona



El Caixa Forum Girona acull fins al 26 de febrer l?exposició «Cartells de la vida moderna. Els orígens de l?art publicitari».

«Si jo pogués. Anna Manel·la (1950-2019)» · Olot



El Museu de la Garrotxa mostra la personalitat artística de l'artista multidisciplinar Anna Manel·la en una exposició a la Sala Oberta i la Sala Oberta 2. Si jo pogués. Anna Manel·la (1950-2019) es podrà visitar fins al 15 de gener de 2023. Es podran veure juntes obres que mai no es van exposar juntes i que fins i tot pertanyen a moments temporals distants, cosa que fa possible un diàleg que fins ara no es havia produït.