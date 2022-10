Un dels punts més emblemàtics de la ciutat. Foto: Wikipedia

L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació - Girona Emprèn i amb la col·laboració del Servei Municipal d’Educació i del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional, ha engegat aquesta tardor una nova iniciativa per fomentar la innovació i l’emprenedoria sostenible adreçat a l’alumnat de formació professional de la ciutat. Entre els dies 17 i 28 d'aquest mes, els nois i noies de vuit cicles de grau mig i grau superior dissenyaran propostes innovadores per avançar cap a la Girona més sostenible en tres grans àmbits: econòmic, social i ambiental. Al llarg del mes de novembre, s’organitzaran unes jornades per presentar totes les propostes ideades pels joves participants.

L’objectiu del projecte és plantejar solucions a un repte de ciutat relacionat amb la transformació del model econòmic, social o ambiental del territori. Les diverses idees han de permetre avançar cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.

"Volem construir una ciutat on tothom hi tingui cabuda, posant especial atenció en els reptes de sostenibilitat a llarg termini. Per això des de l’Ajuntament promovem la participació del jovent en temes que ens afecten a tots i a totes, demanant idees i opinions que ens ajudaran a buscar alternatives a als desafiaments que se’ns plantegen", ha destacat el regidor d’Educació, Infància i Esports del consistori, Àdam Bertran.

En la mateixa línia, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha especificat que “amb aquests tallers contribuïm a assolir la fita d’aconseguir una ciutat més sostenible seguint les línies estratègiques plantejades per l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.