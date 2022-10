Part de l'espai. Foto: Aj. de Girona

L’Ajuntament de Girona ha creat un espai de suport i confort al cementiri municipal per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal. L’indret es va donar a conèixer en l’acte que ha celebrat la ciutat de Girona aquesta tarda en commemoració del Dia en record del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, que té lloc cada any el 15 d’octubre. Les dues accions, que tenen per objectiu visibilitzar i donar suport a les famílies, responen al compromís que va agafar el consistori arran d’una moció presentada duran el Ple del mes de juliol per les associacions Dones Republicanes, Bressols i A Contracor.



"Som un ajuntament sensible a aquesta realitat i, per aquest motiu, hem adaptat un espai al cementiri municipal perquè les famílies que s’hagin trobat en aquesta situació tinguin un espai de suport i confort, i alhora aquest indret serveix com a record per a tots aquests casos. D’aquesta manera des del consistori volem contribuir a posar en relleu i a sensibilitzar la societat envers aquesta realitat", va afirmar el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés.



"Calia que des de l’Ajuntament donéssim resposta a les necessitats de les famílies i oferir un espai digne", va assegurar la regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers Hervàs, que ha destacat "la importància d’atendre aquest dol ocult, aquesta realitat que és molt sovint invisible". "Volem que les famílies se sentin menys soles, que estiguin acompanyades en el dol", ha dit Cedacers.



L’espai del cementiri vell dedicat al dol perinatal, gestacional o neonatal compta amb una font coberta per grava blanca, amb una olivera i un monòlit amb una placa en la qual es pot llegir el següent: “T’esperàvem amb desig i amor, un amor infinit en el nostre record per sempre”. També s’han col·locat uns bancs al voltant perquè les famílies tinguin el seu espai. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al treball transversal de diverses àrees de l’Ajuntament de Girona.