Més de 8.000 famílies de zones rurals de la província de Girona poden gaudir de fibra òptica | @ep

Més de 8.000 famílies de zones rurals de la província de Girona podran gaudir de fibra òptica. Així ho va anunciar el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital la setmana passada en publicar el resultat provisional de la segona convocatòria del Programa ÚNIC-Banda Ampla, finançat pel fons Next Generation EU i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència . No obstant això, com que la resolució és provisional, encara no es coneixen quins seran els municipis i zones gironines que es veuran beneficiades per aquesta adjudicació.

L'operador Adamo serà l'empresa que durà a terme la instal·lació a la demarcació de Girona tal com ha informat Diari de Girona . Per enviar internet d'alta velocitat a les zones rurals gironines, s'ha establert un pressupost de 4.284.607 euros. D'aquesta quantitat 3.152.699 euros arribaran mitjançant els ajuts, l'import restant, que puja a més d'1,1 milions d'euros, l'operador Adamo completarà mitjançant capital privat. El termini per dur a terme la instal·lació començarà una vegada que la resolució del Ministeri sigui ferma i finalitzarà el 31 de desembre del 2024.

L'objectiu és enviar la fibra òptica a un total de 50.526 llars de diferents punts de Catalunya (26.629 a Tarragona , 8.375 a Barcelona , ​​8.286 a Girona i 7.236 a Lleida .