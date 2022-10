Arxiu - Nestlé fàbrica Girona - NESTLÉ - Arxiu

Els sindicats i Nestlé Espanya han arribat a un acord per mantenir els llocs de treball i les condicions dels empleats afectats per la decisió de deslocalitzar la secció de fabricació de descafeïnat de la planta de Girona , segons un comunicat de CC.OO. de Catalunya aquest dimarts i han confirmat fonts de l'empresa a Europa Press.

En concret, es mantindran el nivell salarial, la categoria professional i les condicions laborals dels afectats, i esdevindran contractes indefinits tots els contractes amb més de nou mesos d'antiguitat.

A més, les noves contractacions prioritzaran els empleats amb menys de nou mesos d'antiguitat, no es podrà acomiadar per "inadaptació" durant dos anys els afectats i se'ls ofereix l'opció d'acollir-se a una indemnització per acomiadament improcedent.