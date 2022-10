La sequera ja afecta el 10% de la població catalana



L' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat l'alerta hidrològica a l'aqüífer de Fluvià Muga ( Girona ), de manera que ja són nou les àrees que estan en situació d'alerta per la sequera i un total de 301 municipis tenen limitacions en alguns usos de l'aigua .

L'entrada en aquest escenari serà efectiva a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) de la resolució, prevista per a finals d'aquesta setmana, ha informat aquest dimecres l'ACA en un comunicat.

La decisió de l'entrada de l'aqüífer Fluvià Muga en alerta hidrològica es produeix després de constatar que aquesta massa d'aigua subterrània ha tingut un descens constant de nivell els darrers mesos, situant-se actualment als 15,4 metres sobre el nivell del mar.

Amb aquest ja seran nou els àmbits de les conques internes que estan en situació d'alerta, juntament amb les unitats de Carme Capellades , la capçalera del Ter , el Llobregat Mitjà, l' Anoia Gaià, l' Empordà , Banyoles, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia .

Un cop l'aqüífer del Fluvià Muga entri en un escenari d'alerta hi haurà 301 municipis a les conques internes de Catalunya que es troben en situació d'alerta per sequera, cosa que representa una població propera als 700.000 habitants , prop del 10% de la població catalana .

D'aquests, 37 estaran en alerta pel baix volum dels aqüífers (15 del Carme Capellades i 22 del Fluvià Muga) i els 264 restants per la baixa pluviometria i perquè en garanteixen les demandes a partir de pous propis, captacions superficials o embassaments.

Les mesures que cal aplicar en situació d'alerta per sequera impliquen una sèrie de limitacions en alguns usos, com la reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), usos recreatius que impliquen reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

TER LLOBREGAT



Pel que fa al sistema Ter Llobregat, amb les reserves al 37%, continua a l'escenari de prealerta, com també passa a l'embassament de Darnius Boadella (34%), Riudecanyes (19%) ia l'àmbit del Consorci d' Aigües de Tarragona.

Els aqüífers del Baix Ter i el de Tarragona són els únics de les conques internes que es mantindran en situació de normalitat.

Amb la situació actual, les dessalinitzadores continuen funcionant al 90% de la seva capacitat, fet que suposa una producció mitjana des del gener de 5,4 hectòmetres cúbics al mes, i des del febrer han incrementat notablement el nivell de producció d'aigua, tot totalitzant un volum superior als 47 hectòmetres cúbics d'aigua nova, fet que ha alentit el descens de reserves que sense la seva aportació estarien 7 punts per sota.

L'ACA davant d'això no està portant totes les mesures de previsió necessàries que s'espararia d'un ens públic davant d'una situació que es pot cronificar i agreujar davant la falta de pluges i un canvi climàtic que provoca un estrès hídric més gran a Catalunya.