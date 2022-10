Suu, la cantant catalana que actuarà com a cap de cartell / Instagramm @suu_music

Ja és oficial, la cantant catalana SUU serà la cap de cartell del Festivalet de Roses, un esdeveniment que ret tribut a les postes de sol. El festival tindrà lloc el cap de setmana del 12 i 13 de novembre a la localitat rosenca, on hi participaran altres artistes com Ju, Vanila, Ludwig Band, DJ Lia Jensen i Ernest Prana.

L'edició d'enguany se celebrarà a l'Escenari Posta de Sol, un indret instal·lat a la platja de la Perola i batejat amb un nom així de suggerent. Ju, Vanila i Ludwig Band actuaran la tarda de dissabte a partir de les 16 h, mentre que diumenge 13 de novembre, els encarregats de posar música a la posta de sol seran Ernest Prana i SUU. Les vetllades dels dos dies finalitzaran amb l’ambientació musical de la dj Lia Jensen.

MÉS INFORMACIÓ Les platges de la Costa Brava segueixen rebent banyistes a ple octubre

Més enllà de la música, també hi haurà lloc per a la gastronomia en el Festivalet. Les degustacions tindran el lloc de Pica-Tasta, on els cuiners i cuineres locals dels establiments Can Cairó-La Fraternal, Can Cervera, Falconera, Harry’s bar i Mambo oferiran, de 16 a 21 h dissabte i de 16 a 20 h diumenge, a la mateixa platja de la Perola, tastets gastronòmics.

Un any més, el festival estarà també present en els restaurants de la vila gràcies a la implicació directa de xefs i restauradors. En aquesta ocasió, del 4 al 13 de novembre, seran els restaurants Àncora, Ca la Valeria, Can Cervera, Falconera, Harry’s Bar i Sidreria Txot’s Roses, els encarregats de mostrar la varietat i qualitat de la gastronomia rosinca, oferint els seus Menús del Festivalet amb especialitats elaborades amb productes de proximitat i temporada.

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL FESTIVALET DE ROSES

En aquest festivalet hi haurà també un Concurs de Pintura Ràpida de la Posta de Sol de Roses. Aquest se celebrarà el dissabte 5 de novembre, amb premis que arriben als 500€, però els fotògrafs també tindran el seu espai, ja que entre el 14 d'octubre i el 13 de novembre podran participar al Concurs d'Instagram del Festival, publicant les seves imatges de la posta i optant a un premi de 500€.

L’Oficina de Turisme de Roses acull, del 2 al 30 de novembre, l’exposició de les fotografies finalistes del concurs d’Instagram de la passada edició, mentre que entre el 8 i el 21 de novembre, exposarà també les obres guanyadores del concurs de pintura ràpida.

Per últim, el Castell de la Trinitat, un altre dels emplaçaments que gaudeixen d’una visió excepcional de les postes de sol rosinques, se suma també al programa amb la realització de la visita teatralitzada "Lord Cochrane torna a Roses a la Posta de Sol", dissabte 5 de novembre a les 17 h.

Podeu consultar tota la informació, horaris de cada activitat, menús i bases dels concursos al programa adjunt i a la web: www.festivaletroses.cat.