L' Ajuntament de Girona ha fixat un límit màxim de 15% de pisos turístics a cada barri de la ciutat. El govern actual té previst votar-lo al ple de dilluns que ve. Actualment, el percentatge d'ús de pisos turístics actualment al Barri Vell i al Mercadal és de 15,5%, per la qual cosa no se'n podran destinar més fins que no es donin de baixa algunes llicències.

L'única excepció que permetria concedir més pisos turístics tot i haver superat el 15% seria la rehabilitació integral de tot un edifici, la incorporació d'un ascensor i que els apartaments turístics tan sols fossin a la primera planta, segons va indicar el regidor d'Urbanisme , Lluís Martí. La intenció d aquesta mesura és potenciar la rehabilitació d immobles en mal estat.

Segons Lluís Martí, aquest límit s'ha establert perquè la intenció és “ tractar tota la ciutat per igual ” i perquè hi ha diversos estudis que indiquen que aquest és el percentatge límit per no distorsionar els preus dels lloguers ni que se'n ressenti la convivència veïnal.

Al juliol, la ciutat tenia 748 pisos turístics, centrats majoritàriament entre el Barri Vell i Mercadal. Aquests dos barris acumulen el 65% dels habitatges turístics, un 7% se situen a l'Eixample i la resta són als altres barris de Girona.

Actualment, hi ha vigent una suspensió de llicències a l'àmbit del Pla Especial que caduca el 18 de novembre. Si en el proper ple s'aprova aquesta mesura, s'iniciarà de manera automàtica una pròrroga d'un any per donar temps perquè es validin totes les tramitacions. Tot i això, el govern haurà d'obtenir com a mínim un regidor d'algun grup de l'oposició.