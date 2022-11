Catalunya declararà l'emergència cinegètica pels porcs senglars al nord de Girona a principis del 2023 | @ep

La Generalitat declararà l'emergència cinegètica al nord de les comarques gironines a principis de l'any que ve per combatre la sobrepoblació de porcs senglars. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, ho ha anunciat en una entrevista al podcast de Catalan News, 'Filling the Sink', on ha explicat que, tot i que encara no s'han definit els llocs concrets on s'aplicarà , no es farà nivell comarcal sinó que s'acotarà per municipis o massissos.

Sanitjas diu que l'objectiu és actuar on les densitats són més altes i on estan produïts danys “reiterats”. La mesura permetrà al Departament actuar de forma "més àgil" per posar fre i realitzar accions complementàries amb els Rurals, com a tancaments.

La població de senglars Catalunya ha crescut exponencialment a la darrera dècada i s'han convertit en un autèntic problema per a moltes zones, no només rurals sinó també urbanes tal com ha publicat Diari de Girona . "Fa deu anys teníem una població d'uns 100.000 exemplars, ara n'hi ha entre 200.000 i 230.000", explica Sanitjas . "Això ha estat en part perquè els senglars han tingut capacitat per adaptar-se, arribar als cultius i ha fet que la població es dispari", afegeix Sanitjas .

Per fer-hi front, la Generalitat va presentar el mes de març passat un Pla de xoc per controlar la seva població i reduir els danys que provoquen. El pla està dotat amb uns 11 milions d'euros i es fixa un horitzó de tres anys, encara que del Departament preveu que sigui plenament "efectiu" a partir del proper any.