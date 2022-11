Els Bombers han fet un 8% menys de rescats a la província de Girona respecte al 2021 | @ep

Els Bombers de la Generalitat han realitzat un 8% menys de rescats a les comarques gironines des de començament d'any respecte al mateix període del 2021. En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre, s'han passat de 420 serveis a fer-ne 385. Les comarques amb més incidència són el Ripollès i l'Alt Empordà , amb 82 i 80 rescats respectivament.

El sergent responsable de la unitat GRAE a Olot, Pere Planagumà , ho atribueix, tal com ha publicat Diari de Girona , al fet que "són les més turístiques" i, en el cas del Ripollès , a qui és "l'única que té alta muntanya". "Si l'incident passa a 2.000 metres i en un lloc de difícil accés, és habitual que es requereixi el servei", afirma.

De fet, on s'han fet més rescats és precisament a la muntanya, amb 236 (una xifra que representa el 61% del total). Planagumà reconeix que malgrat constatar que han disminuït els rescats, no saben amb exactitud quines són “les causes reals” però valoren dues possibilitats. D'una banda, consideren que pot ser perquè, després de l'eliminació de les restriccions per la pandèmia, "hi ha menys turistes" realitzant activitats esportives sobre el terreny. I, de l'altra, que la gent estigui més conscienciada i prengui més precaucions.