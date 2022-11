Imatge del ple municipal a l'Ajuntament de Girona on la Policia Municipal de la localitat ha entrat un feretre per simular "la mort de confiança" amb l'alcaldia - GLORIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Més de 100 agents de la plantilla de la Policia Municipal de Girona s'han concentrat aquest dilluns durant l'hora del ple municipal davant de l'Ajuntament de la localitat i ha simulat un enterrament amb un fèretre, en representació de “la mort de confiança” amb la alcaldia.

S'han concentrat a les portes del consistori cap a les 16 hores amb el fèretre i amb diverses pancartes com 'L'Ajuntament menteix i ens empobreix' i 'Policia Municipal de Girona en lluita', i han entrat a l'edifici i han interromput el ple.

El coordinador dels serveis jurídics i delegat del sindicat SIP-Fepol, Sergi Fernández , ha explicat en declaracions a TV3, recollides per Europa Press, que "no hi ha un projecte policial clar per part d'aquest Govern", i que no se'ls dóna la possibilitat als agents de negociar ni aplicar acords, en paraules.

"Fa més de vuit mesos que tenim aprovada per Mesa General de Negociació els llocs de treball i no s'aplica perquè hi ha unes limitacions que marquen els tècnics mateixos de l'administració i que limiten molt l'aplicació", ha manifestat.

Alhora, ha explicat que la Policia Municipal de la localitat estan fent serveis extraordinaris que no es remuneressin, i ha assegurat que fa un mes que estan esperant propostes "que no arriben".